Cosa sappiamo sul raro diamante nero “spaziale” da 555.55 carati messo all’asta

Compratori di tutto il mondo potranno contendersi all’asta il rarissimo esemplare di diamante nero da ben 555.55 carati

Lo straordinario e raro diamante nero potrà essere acquistato poiché da febbraio sarà messo all’asta dalla casa d’aste inglese Sotheby’s nella centrale sede di Londra.

Si tratta di una gemma preziosissima e non solo per i suoi carati, che sono ben 555.55, ma poiché secondo gli esperti proverrebbe dallo spazio, dall’impatto di una meteora contenente diamanti sulla Terra. I diamanti neri sono una vera e propria antica meraviglia della natura, possono essere datati tra i 2 e i 4 miliardi di anni fa poiché la loro storia coincide in parte con la formazione dei meteoriti. Non a caso contengono al loro interno minerali quali l’osbornite che è tipica nelle meteore.

Questo diamante nero ha una misteriosa simbologia in quanto sembra richiamare in tutto il numero 5. Ha la forma del Hamsa o Mano di Fatima che nel mondo arabo è simbolo di protezione, forza e ricchezza, i suoi carati sono 555.55 e sembrerebbe avere 55 sfaccettature. Non a caso è stato soprannominato “l’Enigma“.

Per i collezionisti questa è una occasione unica nella vita per potersi accaparrare all’asta questa rarità di lusso, il cui prezzo di partenza sarà già un record, considerando che la Sotheby’s ha venduto in passato diamanti neri sfaccettati a 10.000 a carato, accettando anche pagamenti in criptovalute.

Il diamante verrà esposto prima a Dubai e a Los Angeles e poi messo all’asta il 3 febbraio 2022 a Londra.

Fonte: Sotheby’s

