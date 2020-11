Approvato dalla Camera il DDL contro l’omotransfobia e la misoginia 🏳️‍🌈

E’ stata approvata dalla Camera dei Deputati la proposta di legge contro l’omotransfobia. Il DDL Zan ottiene il primo via libera con 265 voti favorevoli e 193 contrari, tra gli applausi della maggioranza.

Il provvedimento normativo vuole garantire tutele e diritti a chi subisce violenze, aggressioni, discriminazioni per il proprio orientamento sessuale, il proprio genere e la propria identità di genere, rafforzando i principi costituzionali e diritti civili.

Attualmente il codice penale italiano punisce i reati e i discorsi di odio fondati su caratteristiche come la nazionalità, l’etnia o la religione, ma con la legge Zan potranno essere puniti allo stesso modo anche i reati che discriminano la comunità LGBT.

La Camera ha approvato la legge contro l’#omotransfobia, la #misoginia e l’#abilismo. Un grande passo avanti contro discriminazioni, odio e violenze.

Con lo stesso impegno e la stessa tenacia inizieremo il percorso al #Senato. L’#Italia raggiungerà questo traguardo di civiltà✌🏻🏳️‍🌈 — Alessandro Zan (@ZanAlessandro) November 4, 2020

“Siamo a metà di un cammino che stiamo percorrendo con tenacia e coraggio, con l’obiettivo di rendere questo paese un po’ più civile e inclusivo. Il testo approvato dall’Aula di Montecitorio è un testo solido, completo, migliorato in molti suoi punti grazie ad un lavoro lungo e accurato, che la maggioranza ha condotto sotto la guida sapiente del nostro Alessandro Zan, in armonia e coinvolgendo anche senatrici e senatori, replicando il modello della “bicameralina” già sperimentato con successo in occasione dell’approvazione della legge sulle unioni civili”, commenata Monica Cirinnà.

Si attende ora l’approvazione del testo anche in Senato.