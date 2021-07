Malga Preta: morti 2 bambini mentre giocavano sul tetto di una vecchia ghiacciaia

🔴 #Verona, soccorso dei #vigilidelfuoco dalle 16 a Sant'Anna d'Alfaedo per 4 bambini caduti in una vecchia ghiacciaia in disuso. Nulla da fare per due dei piccoli che sono deceduti, trasportarti in ospedale gli altri due #3luglio pic.twitter.com/AEhBPZPuG8

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 3, 2021