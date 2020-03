Corsie preferenziali nei supermercati per anziani, medici e infermieri. L’appello corre sui social

La regola numero uno? Essere empatici. In questo momento in cui abbiamo bisogno l’uno dell’altro, essere di cuore e accondiscendenti serve a scrollarci di dosso le bruttezze di una pandemia che ci tocca tutti, indistintamente. Chi può deve fare il suo, necessariamente, e deve usare la logica e il buon senso laddove servono.

In molti lo hanno capito e in molti si lanciano in appelli accorati sui social e non solo. Se al supermercato, per esempio, c’è la fila per entrare, vale la regola di chi ha più bisogno: corsie preferenziali per gli anziani e per i medici e gli infermieri che stanno lottando contro il coronavirus!

Usiamolo come un mantra, come un antidoto alla noia di quest’altra giornata in casa: “oggi avrò un pensiero positivo verso chi ha più bisogno”.

Così, se oggi vado a fare la spesa, farò in modo che tutti, a partire da me, abbiano rispetto per chi è più i difficoltà. Sono questi gli appelli che si moltiplicano sui social da parte di singoli cittadini per far passare avanti gli anziani, mentre molte catene di supermercati si stanno attrezzando con cartelli per far passare avanti anche medici e infermieri.

È il caso dei punti vendita Nova Coop che in Piemonte in tre punti vendita in alta Lombardia dà accesso prioritario alla spesa a medici, infermieri, Oss e ad altri operatori della sanità avranno per superare eventuali code all’ingresso del negozio e in uscita in cassa.

Da oggi nei punti vendita Nova Coop il Personale Sanitario avrà accesso prioritario alla spesa e sarà autorizzato a… Pubblicato da Nova Coop su Lunedì 23 marzo 2020

Allo stesso modo, Coop Liguria e Unicoop Tirreno garantiscono l’accesso prioritario al personale sanitario, agli operatori della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiane e delle pubbliche assistenze e ai volontari delle associazioni che svolgono il servizio di consegna della spesa a domicilio per le persone più fragili:

In tutti i 49 punti vendita della rete, la nostra Cooperativa garantisce l’accesso prioritario al personale sanitario,… Pubblicato da Coop Liguria su Lunedì 23 marzo 2020

“Con questa iniziativa vogliamo garantire una corsia preferenziale a chi è impegnato nel contrastare l’emergenza Covid: sia chi si sta sottoponendo a turni di lavoro massacranti e ha poco tempo per fare la spesa, sia i tanti volontari che si spendono per evitare che i più anziani debbano uscire di casa“, nel legge nel post.

👩‍⚕️👨‍⚕️Abbiamo attivato l'accesso prioritario alla spesa per il personale sanitario, per stare al fianco di chi si… Pubblicato da Unicoop Tirreno su Martedì 24 marzo 2020

Ma non dimentichiamo gli anziani! Praticamente tutte le catene di alimentari hanno attivato la spesa a domicilio, ma non tutti hanno le informazioni necessarie e la tecnologia per accedervi.

Per questo in molti raccomandano solidarietà anche nei confronti dei nostri nonni!

Non lasciate che facciano una fila chilometrica, ma date loro la precedenza sempre. Perché sono i soggetti più a rischio e perché fanno fatica a stare in piedi a lungo.

Quando siete in fila al supermercato almeno gli anziani fateli passare avanti. Se non lo fate perché siete bastardi fatelo pensando che potete stare 10 minuti in più fuori casa. Bastardi uguale. #COVID19italia — ame 🇮🇹 (@Ameberg23) March 21, 2020

Oppure organizzatevi e chiedete agli anziani del vostro palazzo o del vostro quartiere se potete portare loro la spesa. Li farete felici ed eviterete che escano di casa.

Appello a tutti i ragazzi:

se avete dei vicini di casa/parenti/amici anziani o con problemi di salute, organizzatevi per andare a fare la spesa per loro.

Basta un piccolo gesto per fare la differenza e aiutare chi è in difficoltà!

Retwittate please 💪🏻 — Tigrillo 🐯🦗 (@aleferri87) March 18, 2020

Questo dovremmo fare, invece di lamentarci del fatto che vediamo troppi anziani in giro. Aiutiamoli a restare a casa.

Leggi anche: