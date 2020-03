Seppelliamo il Coronavirus: al via la raccolta fondi di Taffo per aiutare lo Spallanzani di Roma

Anche Taffo scende in campo: al via la raccolta fondi ‘Seppeliamo il Coronavirus’ per aiutare l’ospedale Spallanzani di Roma, in prima linea nella lotta contro il temuto agente patogeno. Durerà solo tre giorni in virtù dell’estrema necessità in cui versa l’ospedale e l’Italia intera.

Proprio oggi sono arrivati i complimenti dei medici cinesi giunti in Italia per aiutare i nostri: lo Spallanzani, così come tutti gli ospedali italiani, stanno facendo un ottimo lavoro. Ma le risorse strutturali e di personale sono in affanno, soprattutto nel Nord Italia, dove permane uno stato di emergenza.

Il bollettino medico odierno del nosocomio romano specializzato in malattie infettive riporta 99 positivi, inalterato rispetto a ieri, di cui 17 con supporto respiratorio, 13 in osservazione, 315 dimessi per negativizzazione del test, 26 dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali compresa la Città militare della Cecchignola.

Non sono i numeri della Lombardia ma indicano comunque uno stato di allerta, anche perché si prevede che a Roma i casi aumenteranno. L’ospedale ha bisogno di aiuto e anche Taffo scende in campo accanto alle iniziative avviate in altre regioni italiane.

“Invitiamo tutti i nostri fan di Facebook, Instagram e Twitter a donare anche solo 5€, siamo più di 250 mila persone possiamo fare tanto insieme – scrive l’azienda funebre sulla piattaforma gofundme – Noi faremo la nostra parte e inoltre regaleremo degli adesivi con le nostre frasi a tutti quelli che doneranno”.

Insieme si vince e intanto… restiamo a casa!

Questo è un momento difficile per noi italiani, ma lo è soprattutto per coloro che ogni giorno lottano tra la vita e la… Pubblicato da Taffo Funeral Services su Sabato 14 marzo 2020

