Coronavirus: morto il presidente dell’Ordine dei medici di Varese

Roberto Stella, medico di famiglia e presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Varese, è morto oggi, all’ospedale Sant’Anna di Como, dove era ricoverato da circa una settimana a seguito della scoperta di essere positivo al coronavirus. Sessantotto anni, medico di base a Busto Arsizio si trovava in terapia intensiva. Era uno dei due medici contagiati dal coronavirus proprio al poliambulatorio.

Stiamo documentando, in questi giorni, il lavoro straordinario di medici, infermieri e personale sanitario in generale, persone infaticabili e coraggiose proiettate solo verso il bene della collettività tra stress e paura.

“La professione paga un tributo altissimo all’epidemia di Covid-19. La perdita dell’amico Roberto è incommensurabile. Il Servizio Sanitario Nazionale, la Medicina generale, la Fnomceo, l’Ordine e tutti gli iscritti –spiega Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici (Fnomceo) – perdono un professionista appassionato, pronto a mettersi a servizio dei colleghi; i suoi pazienti perdono, come detto nel ricordo del suo Ordine, un medico capace di curare e di prendersi cura senza limiti. Siamo vicini alla famiglia, cui ci stringiamo e offriamo, per tutto ciò che sarà possibile, il nostro supporto, e ai colleghi del Consiglio, che erano diventati per lui come una seconda famiglia”.