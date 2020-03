Coronavirus: il principe Carlo risultato positivo al Covid-19

Il Principe Carlo è risultato positivo al coronavirus. A darne notizia e confermare la diagnosi di Covid-19 una dichiarazione ufficiale rilasciata ai media questa mattina da Clarence House in cui si specifica che l’erede al trono del Regno Unito è attualmente in “buona salute” e in auto-isolamento in Scozia con la Duchessa Di Cornovaglia, risultata però negativa al tampone.

Il Principe di Edimburgo avrebbe mostrato “sintomi lievi” domenica scorsa e sottoposto al tampone lunedì mattina. I risutati sono giunti nella serata di ieri, materdì 24 marzo e comunicati questa mattina con una nota ufficiale:

“Ha mostrato sintomi lievi, ma per il resto rimane in buona salute e negli ultimi giorni ha lavorato come al solito da casa. Anche la Duchessa di Cornovaglia è stata testata ma non ha il virus. In accordo con i consigli governativi e medici, il Principe e la Duchessa si stanno auto-isolando a casa in Scozia”.

I test sono stati effettuati dall’NHS nell’Aberdeenshire e al momento non sarebbe possibile accertare da chi abbia contratto il virus a causa dell’elevato numero di incarichi ufficiali a cui il Principe Carlo avrebbe partecipato nelle ultime settimane. L’ultimo evento pubblico del Principe è stato un ricevimento con cena per raccogliere fondi a favore degli incendi boschivi australiani che si è svolta il 12 marzo. Il 10 marzo ha partecipato a un evento di Water Aid in cui si sarebbe seduto accanto al Principe Alberto II di Monaco, che lo scorso 19 marzo è risultato anch’esso positivo al nuovo coronavirus.

L’ultimo contatto con la Regina dovrebbe risalire al 12 marzo. Un augurio di pronta guarigione al futuro erede della “corona”