Ferrero dona 10 milioni di euro per l’emergenza coronavirus

Continuano le donazioni di privati e aziende per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Tra queste c’è anche la Ferrero che ha donato 10 milioni di euro alla struttura commissariale nazionale di emergenza presieduta da Domenico Arcuri.

La notizia è trapelata ad Alba, dove ha la sede principale la Ferrero, azienda che come è noto non rilascia dichiarazioni o commenti sulle proprie iniziative solidali. Nei giorni scorsi erano state rese note anche le donazioni offerte da altre grandi aziende piemontesi come Lavazza, Reale Group e della famiglia Agnelli (quest’ultima ha donato 10 milioni di euro al Dipartimento della Protezione civile).

Fortunatamente, in questo momento, chi può sta donando cifre sostanziose e tante aziende hanno deciso di puntare sulla solidarietà così come anche personaggi del mondo dello spettacolo, del calcio e della moda. Vi abbiamo parlato di Armani, il capitano del Napoli Insigne, il Parma Calcio, l’As Roma che ha donato mascherine e lanciato una raccolta fondi, Roche che ha fornito gratuitamente il farmaco contro l’artrite che funziona con i pazienti gravi e altri.

Tra i primi poi vi abbiamo segnalato Chiara Ferragni e Fedez che hanno donato 100mila euro e poi aperto una raccolta fondi che, grazie ai loro follower, ha superato i 4 milioni di euro.

In molti dunque stanno facendo la loro parte. Vi ricordiamo che, nel nostro piccolo, possiamo fare qualcosa anche noi. Sono attive infatti diverse raccolte fondi locali per aiutare gli ospedali in questa fase di emergenza.

Fonte: quotidiano piemontese

