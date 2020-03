Rifiutano di affittarle un appartamento a Milano perché infermiera: ‘Non siamo untori’

Rifiutano di affittarle un appartamento perché lavora in un reparto con pazienti contagiati dal coronavirus. È la storia di Silvia, 23enne infermiera milanese che temporaneamente cerca una alloggio per tutelare la propria famiglia. “Non siamo untori, ma infermieri”.

Uno sfogo amaro quello di Silvia che, sulle pagine de Il Giorno, racconta di essersi sentita dire di no proprio per via del suo lavoro e dell’emergenza Covid-19. L’infermiera cercava una stanza in affitto per evitare di esporre troppo i genitori, le sorelle e il fratello minorenne, visto il lavoro delicato.

“Avevo selezionato alcune stanze, in una ho scoperto che l’entrata era in comune con una coppia di anziani e ho deciso di lasciare perdere per tutelare anche la loro salute. Nella seconda dopo alcune chiamate mi hanno chiesto il perché io cercassi una casa in affitto e sinceramente ho risposto perché volevo tutelare la mia famiglia”.

E proprio allora che l’infermiera si è sentita rispondere: “Scusi ma lavora come infermiera in un reparto con pazienti Covid-19, non ce la sentiamo di lasciarle in affitto l’appartamento”. Una risposta che ha lasciato sgomenta Silvia:

“Sono delusa più che arrabbiata, tutti bravi a fare appelli pubblici poi però quando c’è da fare qualcosa di concreto si tirano indietro. Non sono l’unica a cui è successo, tutti i miei colleghi stanno cercando di allontanarsi in queste settimane dalle famiglie. Una mia amica si è vista più volte rifiutare un affitto. Non siamo untori, ma infermieri”.

Fonte: Il Giorno

