Coronavirus: 272 persone positive “in giro” denunciate in soli 4 giorni. Rischiano il carcere da 1 a 4 anni

Ancora troppe persone in giro per le strade italiane, nonostante i divieti. Le forze dell’ordine dal 26 al 30 marzo hanno fermato e denunciato 272 persone positive al coronavirus. Un numero che fa paura. Secondo i dati del Viminale, in 4 giorni sono state quasi 300 coloro che hanno violato l’obbligo di quarantena, col rischio di contagiare altre persone.

Restare a casa, un imperativo che sta stretto a molti purtroppo. E se da una parte c’è chi rispetta le regole, dall’altra c’è chi se ne infischia mettendo a rischio la propria salute e quella degli altri, pur sapendo di essere positivo. Neanche la certezza di un processo per pandemia colposa riesce a fermare i trasgressori, che rischiano con la denuncia rischiano da 1 a 4 anni di carcere.

Tante, troppe persone interpretano in maniera sommaria le norme imposte dal governo per limitare il contagio. Sì, è vero, i numeri fanno ben sperare visto che il contagio sta rallentando e aumenta il numero di guariti. Eppure c’è una categoria di persone che, ancora più delle altre, dovrebbe rimanere a casa, coloro che dopo aver fatto il tampone hanno scoperto di essere positivi al Covid-19.

Secondo i dati del Viminale, il 26 marzo, all’indomani dell’entrata in vigore del nuovo decreto che prevede un inasprimento delle sanzioni con multe fino a 3mila euro e carcere fino a 4 anni, i controlli delle forze dell’ordine hanno portato a 129, il numero massimo in un solo giorno. Il 27 marzo sono state 50 i positivi che hanno violato il divieto assoluto di uscire di casa.

Per fortuna, forse complice anche l’inasprimento delle sanzioni, il numero di positivi che viola la quarantena sta scendendo: il 28 marzo i denunciati sono stati 49, il 29 marzo 29 e il 30 marzo 15. I controlli delle forze dell’ordine anche prima del nuovo decreto hanno portato a una sfilza di denunce, per inosservanza dei provvedimenti amministrativi. Dal gruppo di persone trovato in piazza a fumare spinelli, a chi andava a fare una passeggiata nel paese vicino. Dati che sottolineano come siano ancora molti gli irresponsabili che non abbiano compreso la gravità dell’epidemia che sta mettendo a dura prova il nostro sistema sanitario.

Inoltre, secondo l’ultimo aggiornamento di oggi 31 marzo e relativo a ieri, le multe complessive per aver violato i divieti sugli spostamenti sono state 6.348.

Ottimista la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese: “Voglio ringraziare tutti gli italiani che in queste settimane stanno dimostrando un grande senso di responsabilità. Secondo Lamorgese i dati mostrano l’efficacia dei controlli facendo registrare una diminuzione significativa dei reati.

Fonti di riferimento: Protezione civile, Ministero dell’Interno

LEGGI anche:

Coronavirus: il numero dei denunciati supera quello dei contagiati. Abbiamo più cretini che malati

Multe fino a 3 mila euro per chi aggira le misure: via libera al decreto, Conte parla di nuovo agli Italiani

©Shutterstock/