Corea del Nord: vietato ridere per 11 giorni nell’anniversario della morte di Kim Jong-il

Le autorità nordcoreane hanno ordinato alla cittadinanza di non mostrare alcun tipo di gioia in questi giorni. Ciò include ridere, bere alcolici o dedicarsi ad attività ricreative, mentre il paese ricorda Kim Jong-il.

La Corea del Nord ha vietato ai suoi cittadini e cittadine di ridere e bere alcool per undici giorni mentre il paese commemora il decimo anniversario della morte di Kim Jong-il, ex leader e padre di Kim Jong-un. Non solo, secondo il servizio di notizie coreano Radio Free Asia, il giorno esatto dell’anniversario della morte di Kim Jong-il, lo scorso 17 dicembre, alle persone era stato vietato di fare la spesa.

Durante il periodo del lutto, non dovremmo bere alcolici, ridere o partecipare ad attività ricreative”, ha detto a Radio Free Asia un residente della città nord-orientale di Sinuiju che ha preferito restare nell’anonimato.

Inoltre, la fonte ha dichiarato che se un membro della famiglia morisse durante il periodo di lutto, il resto non potrebbe piangere ad alta voce e il corpo dovrebbe essere portato fuori al termine del periodo di lutto. Stessa sorte vale per chi festeggiasse il proprio compleanno in quel periodo.

In passato, molte persone sorprese a bere o intossicate durante il periodo del lutto venivano arrestate e trattate come criminali ideologici. Sono stati portati via e mai più visti “, ha aggiunto la fonte.

Kim Jong-un ha preferito non commemorare il decimo anniversario della sua ascesa al potere, ma la morte del padre. Vestito con un cappotto di pelle nera – indumento che nel paese può indossare rigorosamente solo lui – il leader supremo della Corea del Nord è stato visto in piedi cupo sotto un grande striscione rosso con una foto di Kim Jong-il.

Per questo motivo dal 17 dicembre, le bandiere nazionali sono state abbassate a mezz’asta e un gran numero di persone è stato visto salire sulla collina Mansu di Pyongyang per deporre fiori e inchinarsi davanti alle statue giganti di Kim Jong-il e Kim il-Sung, il fondatore del Nord Corea. Anche i giornali, tutti rigorosamente controllati dal governo nordcoreano, hanno pubblicato articoli di commemorazione.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

FONTE: RFA / Rodong

LEGGI anche: