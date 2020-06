La coppia cinese guarita dal Covid19 ha donato 40 mila dollari allo Spallanzani di Roma

Sono stati i primi due casi di Coronavirus in Italia, subito isolati e curati allo Spallanzani di Roma a fine gennaio 2020 quando la pandemia sembrava ancora lontanissima. Ora i due coniugi cinesi, dimessi a metà marzo, quando l’Italia era già in pieno lockdown, dopo più di 5 mesi, sono tornati in Cina e hanno voluto ringraziare l’ospedale romano che ha salvato loro la vita con una donazione di 40 mila dollari.

La coppia originaria di Wuhan, già il giorno delle dimissioni dal San Filippo Neri in cui erano stati trasferiti il 19 marzo per la riabilitazione, aveva espresso profonda gratitudine a tutti i medici dell’Inmi e all’Italia tutta: “Grazie Italia, ci avete salvato!” avevano dichiarato commossi il 20 aprile alle telecamere. E dopo esser guariti completamente e aver finalmente potuto trascorrere un po’ di tempo a visitare il Belpaese come turisti, all’apertura delle frontiere, sono tornati in Cina e hanno voluto “sdebitarsi” donando 40 mila dollari per la ricerca contro il Coronavirus.

“La scelta di fare una donazione a favore dell’Istituto Spallanzani è un atto di grande generosità e di riconoscenza. – ha dichiarato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato – C’è un proverbio cinese che recita: ‘chi torna da un viaggio non è mai la stessa persona che è partita’. Ecco il viaggio e la vicenda della coppia di Wuhan curata all’Istituto Spallanzani, che è un’eccellenza del nostro sistema sanitario regionale riconosciuta in tutto il mondo, e che sono stati il primo caso di positività in Italia, rimarrà impressa nella loro e nella nostra memoria. Voglio dunque rivolgere loro un ringraziamento e un invito a fare ritorno a Roma”.

#CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘UN BEL GESTO DA PARTE DELLA COPPIA CINESE CURATA A SPALLANZANI’La scelta di fare una donazione… Pubblicato da Salute Lazio su Giovedì 18 giugno 2020

