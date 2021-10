Un “tappeto” coloratissimo di coperte in piazza ad Empoli per dire no alle violenza sulle donne

Il progetto Viva Vittoria è una bella e coloratissima iniziativa che vuole combattere la violenza contro le donne. Migliaia di coperte fatte a maglia o a uncinetto hanno riempito questa volta una piazza di Empoli e chi le ha acquistate, lasciando un’offerta, ha sostenuto Donna Lilith, il centro antiviolenza che supporta e accoglie donne e minori vittime di violenza.

Dopo il successo ottenuto a Roma, Bologna e Milano, la manifestazione nazionale Viva Vittoria lo scorso fine settimana è arrivata ad Empoli. L’obiettivo è sempre uno ed è più che mai importante e attuale: sostenere le donne e i centri che le aiutano a combattere le violenze che, purtroppo, spesso vivono nelle loro stesse case.

Sabato e domenica tantissime coperte calde e colorate hanno ricoperto piazza della Vittoria ad Empoli con l’obiettivo non solo di sensibilizzare al problema ma anche di ricavare delle offerte utili a finanziare il prezioso lavoro del Centro Aiuto Donna Lilith, un centro antiviolenza per donne e bambini che, già dal 2002, si occupa del territorio dell’Empolese Valdelsa e Valdarno Inferiore.

Le coperte, messe una accanto all’altra, testimoniano l’impegno di tante volontarie in tutta Italia che negli scorsi mesi le hanno realizzate, dando così il loro contributo per un obiettivo importante e che le unisce tutte: dire no alla violenza sulle donne!

L’iniziativa verrà riproposta in altre città. I prossimi appuntamenti sono previsti per il 28 novembre a Varese, il 5 marzo 2022 a Grosseto e il 6 marzo 2022 a Lodi.

