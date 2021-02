Attacco in Congo: l’ambasciatore italiano Luca Attanasio è morto, ucciso anche un carabiniere

A Goma, in Congo, un convoglio Onu è stato attaccato. A perdere la vita sono stati l’ambasciatore italiano Luca Attanasio e un carabiniere.

Nella Repubblica Democratica del Congo, un terribile attacco alla vettura in cui stavano viaggiando l’ambasciatore italiano e il carabiniere, parte di un convoglio della MONUSCO (la missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica Democratica del Congo), si è concluso in tragedia.

L’ambasciatore è stato ucciso con colpi d’arma da fuoco ed è morto in seguito alle ferite riportate.

A confermare la morte dei due uomini è stata con grande dolore la Farnesina.

Non è ancora chiara la matrice del gesto e i responsabili.

Un fatto gravissimo. Esprimiamo vicinanza alla famiglia del carabiniere, di cui non si conosce ancora l’identità, e dell’ambasciatore. Speriamo sia fatta presto chiarezza sulla dinamica dell’accaduto.

Esprimo cordoglio per la morte dell’Ambasciatore italiano in Congo e del Carabiniere che lo scortava.

Non dobbiamo dimenticare mai l’importanza di chi ogni giorno lavora per il nostro Paese fuori dai confini nazionali. — Roberto Speranza (@robersperanza) February 22, 2021

Come giustamente ricorda Sandro Ruotolo, si tratta di una notizia terribile e sconvolgente che ci riporta ad una triste realtà: la pandemia ci ha fatto dimenticare una serie di guerre che, purtroppo, sono ancora in corso nel mondo:

Nell’attacco a un convoglio #Onu nel #Congo sono stati uccisi l’ambasciatore italiano #lucaattanasio e un carabiniere. Una notizia che ci sconvolge ma che ci riporta alla realtà, alle guerre “dimenticate” che con la pandemia abbiamo ulteriormente rimosse. Siamo tutti addolorati — sandro ruotolo (@sruotolo1) February 22, 2021

Un ricordo di Luca Attanasio in un servizio di Propaganda live.

A casa di Luca Attanasio, ambasciatore italiano in Congo. “Gli Italiani che sono arrivati in Congo erano alla ricerca di un futuro economico migliore, soprattutto dopo la seconda guerra mondiale.”#propagandalive pic.twitter.com/Vj521R7R1m — Propaganda Live (@welikeduel) March 22, 2019

Fonte: Farnesina