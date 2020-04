“Tra i Congiunti anche i fidanzati e gli affetti stabili” a breve verrà specificato nelle faq

In tanti ieri, in seguito alla conferenza del Premier Conte e poi alla pubblicazione del nuovo Decreto relativo alla Fase 2, si sono chiesti cosa si intendesse per “congiunti”. A partire dal 4 maggio, infatti, sarà possibile fare visita a parenti e appunto congiunti. In attesa delle Faq, alcune fonti di Palazzo Chigi fanno finalmente chiarezza.

E’ uno dei punti più discussi da quando ieri sera Conte ha spiegato alla nazione i passaggi chiave in cui si articolerà la cosiddetta Fase 2: chi sono i congiunti? Avevamo già provato a fare chiarezza in quest’articolo di oggi in cui anche gli avvocati si erano mostrati dubbiosi.

Ora Palazzo Chigi tenta di arginare le polemiche trasmettendo attraverso le agenzie stampa una precisazione importante che sintetizziamo così: “Congiunti sono anche fidanzati e affini“. Non solo quindi parenti stretti e coniugi ma anche conviventi, fidanzati e affetti stabili.

Tutto comunque sarà specificato nelle FAQ che usciranno nei prossimi giorni e che chiariranno una volta per tutte, questo come altri dubbi che hanno avuto i cittadini ascoltando le parole di Conte o leggendo il Decreto. Che come sempre sono molto numerosi…

Resta il fatto che l’utilizzo della terminologia “congiunti” continua a generare confusione e che le comunicazioni del Governo in questo momento storico e con un grande impatto sulla vita dei cittadini non dovrebbero arrivare con un lancio d’Agenzia e da fonti non meglio specificate, ma quanto meno da fonti ufficiali. Rimaniamo tutti in questa bolla temporale, in attesa di avere informazioni ufficiali.

