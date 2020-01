Buon compleanno Greta: l’attivista svedese compie oggi 17 anni

Oggi, 3 gennaio, è un giorno speciale per Greta Thunberg, l’attivista ambientale più famosa del mondo.

La giovane Greta festeggia il suo diciassettesimo compleanno e, poiché la ricorrenza cade di venerdì, anche oggi è scesa in piazza a manifestare per il clima.

School strike week 72.#fridaysforfuture #climatestrike #schoolstrike4climate Pubblicato da Greta Thunberg su Giovedì 2 gennaio 2020

Da quando Greta ha iniziato la sua personale battaglia per l’ambiente è riuscita a portare l’attenzione dell’opinione pubblica sui cambiamenti climatici, affrontando i temi ambientali davanti ai leader di tutto il mondo.



Inizialmente Greta era sola davanti al Parlamento svedese, ma con il tempo ha ispirato milioni di giovani e meno giovani a mobilitarsi e a scendere nelle piazze di tutto il mondo in occasione degli scioperi globali per il clima indetti dal movimento Fridays For Future.

Il padre di Greta, Svante Thunberg, la ricorda completamente diversa un anno e mezzo fa: la giovane, cui era stata diagnosticata l’Asperger, non voleva più parlare, andare a scuola e addirittura si rifiutava di mangiare e la sua famiglia non pensava fosse una buona idea per lei esporsi come ha fatto per difendere l’ambiente.

Oggi invece, grazie al suo impegno verso l’ambiente, Greta è cambiata, ha ritrovato il sorriso ed è diventata più solare e felice.

Nonostante gli attacchi e le numerose critiche che riceve, Greta va avanti per la sua strada grazie all’affetto della sua famiglia, al sostegno di tanti giovani come lei e ai tanti riconoscimenti ricevuti, tra cui il “Right Livelihood Award 2019“, la candidatura al premio Nobel per la Pace e la nomina del Time che l’ha eletta ‘Person of the year 2019’.

Auguriamo a Greta di non perdere il sorriso ritrovato, di continuare a credere neii suoi ideali e di portare avanti le sue battaglie con la forza e la determinazione dimostrate finora.

