Aumentano i furti con questa tecnica per vedere se siete in casa: la Polizia mette in guardia, “chiamateci”

Se vi siete accorti della presenza di tracce di colla nella serratura della vostra abitazione, sappiate che non c’è da stare tranquilli. Quella della colla è infatti una delle tanti tecniche utilizzate dai topi d’appartamento. Spesso i ladri applicano sottili fili di colla su porte e portoni. Il motivo è semplice: se la colla resta lì intatta quello è il segnala che indica che in casa non rientra nessuno da diversi giorni e quindi possono introdursi senza problemi per rubare.

A lanciare l’allarme è la Polizia di Stato, che negli ultimi giorni ha ricevuto diverse denunce di questo tipo.

Ci sono giunte segnalazioni di tentativi di furto in casa” – scrive la polizia su Facebook – Se vi capita di vedere della colla sulla serratura del vostro appartamento fate attenzione e chiamateci. La tecnica è usata per sapere se qualcuno è in casa o meno. Se quando tornano per fare il colpo la colla è ancora sul nottolino, per i ladri è il segnale che in quell’appartamento non è rincasato nessuno e possono tentare l’ingresso.

#Attentialladro Ci sono giunte segnalazioni di tentativi di furto in casa. Se vi capita di vedere della colla sulla… Posted by Polizia di Stato on Friday, June 18, 2021

Fonte: Polizia di Stato

