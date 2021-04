Hai un buono fruttifero postale serie Q? Potresti aver riscosso un importo nettamente inferiore al dovuto

Sul fronte del buono è presente il numero della serie (nel caso dei buoni che rientrano in questa class action, si legge la lettera Q seguita dal numero identificativo del titolo), mentre sul retro invece troverete una tabella stampigliata con i rendimenti sovrapposta alla tabella stampigliata un ulteriore timbro a secco che riprende i rendimenti sempre della serie Q. Attenzione a non confonderli con i buoni emessi come serie Q/P.

Dato importante per individuare quali buoni possono essere oggetto dell’azione di classe è anche la data di sottoscrizione del titolo, gli stessi infatti devono essere emessi dopo l’1.7.1986.

Come aderire alla class action

Per aderire alla class action il buono deve essere riscosso entro il giorno 19.5.2021.

Basta compilare la pre-adesione sul sito www.serieq.it e “inviarci – si legge nella nota – in tal modo tutti i dati necessari per predisporre l’azione collettiva. Class action che, lo ricordiamo, permette di far valere in una sola azione e con costi estremamente contenuti i diritti di molti cittadini vittime della stessa ingiustizia”.

Potranno accedere al portale non solo i possessori dei buoni serie Q, ma tutti i possessori di buoni fruttiferi postali che, inserendo i propri dati, potranno ottenere “informazioni e assistenza legale a livello territoriale anche per il riconoscimento del giusto importo di buoni che non rientrano nella casistica della class action”.

Fonte: Federconsumatori

Leggi anche: