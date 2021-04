La telecamera di sicurezza riprende tre tombini “volare” durante i lavori di manutenzione in strada

Capita spesso che le telecamere di sicurezza piazzate per strada e all’esterno di supermercati e negozi riprendano scene insolite, ma quello che ha ripreso una videocamera qualche giorno fa in Cina ha davvero dell’incredibile (o almeno all’apparenza!).

Nel video che è stato pubblicato dal South China Morning Post, sul canale YouTube, vediamo alcuni addetti ai lavori intenti a ridipingere le segnaletiche sul manto stradale e ad eseguire dei lavori sul marciapiede. All’improvviso, però, succede qualcosa di inaspettato: tre tombini saltano letteralmente in aria, spaventando gli operai e i passanti che si trovano in zona, che si danno subito alla fuga.

L’evento è avvenuto in una strada della città di Qingyuan, nella provincia del Guangdong in Cina. Dietro “l’esplosione” dei tombini non ci sarebbe, però, nulla di assurdo. Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, la reazione potrebbe essere stata causata dal calore eccessivo, prodotto dal macchinario usato dagli addetti ai lavori, entrato a contatto con i gas delle fogne.

Per fortuna, però, nessuno si è ferito. Ma lo spavento per chi si trovava nei paraggi non è stato poco!

Fonte: South China Morning Post