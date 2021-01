Cina: salvati 11 minatori intrappolati da due settimane sottoterra

Undici dei ventidue minatori rimasti intrappolati in una miniera cinese il 10 gennaio scorso sono stati tratti in salvo. Il primo minatore è stato salvato questa mattina all’alba, sollevandolo da un pozzo. Nelle ore successive sono stati estratti altri dieci suoi colleghi. I minatori, visibilmente provati, sono stati trasportati in ospedale.

I ventidue lavoratori sono rimasti intrappolati nella miniera d’oro di Hushan, a circa 600 metri sottoterra, in seguito all’esplosione avvenuta ormai due settimane fa (Leggi anche: 22 minatori cinesi intrappolati da due giorni a causa di un’esplosione. Corsa contro il tempo per salvarli). Uno di loro purtroppo non ce l’ha fatta a causa delle ferite riportate nell’incidente. Gli altri hanno ricevuto cibo e rifornimenti dai soccorritori e undici di loro oggi sono finalmente in salvo grazie al lavoro di circa seicento soccorritori impegnati a rimuovere le macerie ed estrarre i lavoratori.

