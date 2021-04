Cina, 21 minatori intrappolati a 1.200 metri di profondità a causa di un’inondazione

21 minatori sono rimasti bloccati a 1.200 metri di profondità in una miniera in Cina, nella regione dello Xinjiang. Il sito in questione è quello di Fengyuan e l’inondazione ha travolto la miniera mentre gli operai erano al lavoro, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Xinhua.

L’incidente si sarebbe verificato intorno alle 18:00 di ieri provocando interruzioni di corrente sotterranea e interruzioni nelle comunicazioni. Secondo il rapporto ufficiale al momento dell’inondazione c’erano 29 persone sotto terra, di cui 8 soccorse e 21 intrappolate. Soltanto 12 tra queste sono state individuate tramite telecamere a circuito chiuso, mentre le posizioni delle altre 9 non sono state ancora determinate.

I soccorritori stanno facendo il possibile per raggiungere gli operai intrappolati ma la piattaforma è a 1.200 metri sotto il livello del suolo e la complessità del terreno rende l’operazione di soccorso ancor più complicata.

FONTE: CNA/mingpao

Leggi anche:

Cina: salvati 11 minatori intrappolati da due settimane sottoterra