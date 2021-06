Questa è la ciliegia più pesante del mondo: è italiana ed è da record!

È italiana la ciliegia più pesante del mondo, che è entrata nel Guinness dei Primati con i suoi 26 grammi e mezzo. La ciliegia è il risultato di un lavoro trentennale nei ceraseti ferraresi, che hanno portato a questo prodotto di altissima qualità.

La ciliegia più pesante del mondo è il simbolo dell’eccellenza agricola Made in Italy. Con i suoi 26,45 grammi di peso ha superato il precedente primato di quasi 24 grammi ed è entrata di diritto nel Guinness World Record. La super-ciliegia è stata raccolta nel giugno del 2020 in un ceraseto sperimentale nel ferrarese e lo scorso 17 febbraio è arrivata la comunicazione da parte dell’agenzia dei record del prezioso riconoscimento GWR.

Già al momento della raccolta, gli operai al lavoro nel ceraseto si erano resi conto delle sue dimensioni insolite e avevano chiesto aiuto ad esperti per un’analisi più attenta. Sono entrati in campo i ricercatori dell’università di Bologna, che hanno misurato la ciliegia con pesi certificati, alla presenza di un notaio che ha certificato poi il primato mondiale.

La super-ciliegia è stata coltivata in un ceraseto sperimentale ad alta densità, nato dalla collaborazione fra l’azienda agricola e il dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari dell’Università di Bologna.

È il risultato di un lungo lavoro di equipe durato oltre dieci anni – dichiara Silvia Salvi, amministratrice del vivaio dove è stata raccolta la super-ciliegia. Abbiamo investito in impianti con reti di protezioni contro insetti e parassiti e in un programma di nutrizione idoneo e dedicato al ceraseto attraverso i biostimolanti: ricerca e sviluppo rappresentano la base per la crescita dell’azienda, e questo riconoscimento importante ci ha fatto capire che siamo sulla strada giusta e che dobbiamo continuare in questo percorso.