“Ciao Povery”, i cartelloni pubblicitari apparsi a Roma sono uno schiaffo a chi non può permettersi una casa

Chi vive a Roma Nord si sarà accorto dei numerosi cartelloni pubblicitari che portano lo slogan “Ciao Povery”, apparsi negli ultimi giorni. Un altro cartellone recita “Solo per chi ha domestici”, mentre in un terzo si legge “Per diventare di Roma nord”. No, non si tratta di una trovata goliardica di un gruppo di ragazzini. Ma di una vera campagna pubblicitaria, lanciata da un’agenzia immobiliare di lusso. Peccato, però, che l’idea non sia andata esattamente a buon fine.

Se l’intento di Luxory Exclusive era, infatti, quello di suscitare una risata tra i passanti (o almeno ci auguriamo che fosse solo questo), nella pratica si tratta di un’offesa bella e buona per tantissime famiglie che non possono permettersi una casa e per coloro che fanno enormi sacrifici per pagare un affitto, arrivando a stento a fine mese. Una campagna del tutto fuori luogo a maggior ragione in un periodo di crisi economica, provocata dalla pandemia e a causa della quale non pochi italiani hanno perso il lavoro.

“Mi pare giusto. Nel clima discriminatorio in cui viviamo, cosa facciamo, non ce la mettiamo pure questa?” commenta un utente sui social, mentre un altro scrive “Che cattivo gusto, sarebbe bello che invece di attrarre clientela venissero snobbati!”

Sulla vicenda è intervenuta anche Nonna Roma, organizzazione no-profit impegnata nella lotta alla povertà e alle disuguaglianze. Questa narrazione tossica che vuole far apparire la povertà come colpa ha stancato le tante persone che giornalmente lottano per garantire un tetto sulla testa a sé e ai propri cari. – commenta su Facebook Nonna Roma – Proprio in questi giorni siamo impegnati ad aprire centri per i senza fissa dimora, lottare contro gli sfratti che mette per strade tantissime persone e non siamo disposti a tollerare una cosa simile. La pubblicità di questa agenzia immobiliare è la guerra dei ricchi contro chi non ha niente. Vergognatevi! Ma l'organizzazione no-profit romana non si è limitata soltanto alle polemiche sui social. Ha fatto sapere che è intenzionata a presentare un esposto all'IAP (Istituto per l'autodisciplina pubblicitaria) perché i contenuti della campagna pubblicitaria di Luxory Exclusive violano il codice etico a cui sono tenute tutte le aziende quando fanno comunicazione commerciale.

