Valdobbiadene, una cerva entra in municipio e visita gli uffici del Comune

Una cerva selvatica ha fatto irruzione nel municipio di un piccolo comune in provincia di Treviso: un’avventura a lieto fine per l’animale, rimesso prontamente in libertà nei boschi

Il municipio di Valdobbiadene, un piccolo comune in provincia di Treviso noto per i suoi paesaggi mozzafiato e per il buon vino lì prodotto, ha ricevuto una visita particolare: una cerva ha fatto irruzione negli uffici, sfondando con il suo trotto la vetrata dell’ingresso, e ha pensato bene di curiosare un po’ fra scrivanie e computer – in un luogo certamente non adatto alla presenza di un animale selvatico.

Gli impiegati comunali hanno prontamente contattato i volontari del Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS) di Treviso, che sono accorsi accompagnati dagli agenti della polizia provinciale di Treviso e da una veterinaria della Clinica di San Martino. Dopo aver messo in sicurezza l’area e fatto evacuare l’edificio, i volontari si sono occupati dell’animale, che ha riportato ferite superficiali dopo lo sfondamento del vetro all’ingresso del municipio: la cerva è stata sedata, visitata e medicata; successivamente è stata valutata la possibilità di una sua liberazione immediata in un ambiente naturale a lei più consono.

L’animale è stato quindi trasportato in un’area boschiva fuori dal territorio comunale: lì si è atteso il suo risveglio per accertarsi delle buone condizioni di salute, prima di liberarlo definitivamente e lasciarlo correre fra gli alberi. Un’avventura a lieto fine sia per la cerva che per gli impiegati comunali, che non si sono lasciati intimorire dalla presenza dell’animale e che hanno favorito in ogni modo il lavoro dei volontari e delle forze dell’ordine.

Valdobbiadene cerva si rifugia in comune Posted by Angelo Miotto on Wednesday, December 15, 2021

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: Centro Recupero Animali Selvatici Treviso