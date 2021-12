Ora puoi affittare la casa-set di “Mamma, ho perso l’aereo” (a un prezzo stracciato!)

Le cucine plastic free che durano una vita

L’iconica villa dei McCallister, genitori del terribile Kevin, sarà in affitto su AirBnb per dare l’occasione ad una famiglia di fortunati di vivere un Natale…come quello di un film!

Ogni Natale ha i suoi riti, i suoi profumi, le sue ricette e i suoi film – e “Mamma, ho perso l’aereo” (titolo originale Home Alone) è certamente fra i cult-movie delle feste: uscito nel lontano 1990, è diventato presto un classico delle commedie natalizie per famiglie, al punto da essere seguito da ben quattro altri episodi. Ora, in occasione del sesto capitolo della saga, Home Sweet Home Alone, AirBnb dà ai suoi utenti la possibilità di prendere in affitto la villa che fu set del film per una notte, ad un prezzo stracciatissimo.

Solo 25 dollari per disporre dell’intera villa McCallister, a Chicago, addobbata per le feste natalizie e infestata da divertenti trappole esplosive come quelle del film, per poter guardare il nuovo episodio della saga (disponibile sulla piattaforma streaming Disney+) e gustare tantissimi cibi must degli anni ’90 – tra cui la migliore pizza di Chicago e i Kraft Macaroni&Cheese da riscaldare al microonde. Inoltre, chi si aggiudicherà l’affitto della villa riceverà in regalo anche il modellino della casa realizzato in mattoncini Lego. Il prezzo prevede il soggiorno di quattro persone nella notte fra il 12 e il 13 dicembre.

Sul sito di AirBnb sarà possibile prenotarsi a partire dalle ore 13.00 di martedì 7 dicembre. Ovviamente, inutile dirlo, bisogna prepararsi ad una corsa forsennata a questa ambitissima location – sgomitando fra i ragazzini cresciuti guardando le avventure di Kevin e della sua famiglia e i nostalgici dei gloriosi anni ’90 e del clima dell’epoca. All’evento sarà presente anche l’attore Devin Ratray, che nei film della saga interpretava il fratello maggiore di Kevin, Buzz.

Fonte: BBC

