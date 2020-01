Carnevale di Viareggio: carri allegorici contro la crisi climatica, c’è anche Greta Thunberg

L’edizione di quest’anno del Carnevale di Viareggio vedrà sfilare carri allegorici che racconteranno temi d’attualità, tra cui la crisi climatica.

E se si parla di ambiente e clima non può mancare Greta Thunberg: la giovane attivista svedese sarà rappresentata nei panni di Dorothy, protagonista della favola del mago di Oz, mentre guida l’umanità verso la salvezza del Pianeta.

Greta sfilerà a bordo del carro “Home sweet home”, realizzato dagli artisti Corinne Roger e Benjiamin Lebigre.

“Invertiamo la rotta, nessun posto è come casa.

Quell’impostore del Mago di Oz con le sue illusioni di ricchezza, benessere ed accumulazione insostenibile ci ha convinti che tutto andava bene, e piano piano ci siamo abituati a pensarlo.

Ma non è così. La Terra ha bisogno di noi”, si legge in un post condiviso sulla pagina di Benjiamin Lebigre, uno degli autori del carro.

“Noi siamo i sognatori, ed in questo ultimo viaggio ci uniremo con cervello, coraggio e cuore, come nuovi spaventapasseri, leoni e uomini di latta, inventeremo insieme ad un nuovo mondo possibile, camminando a fianco della nostra Dorothy dal volto di Greta Thunberg che questa nostra casa, la Terra, sembra abbia tutta l’intenzione di salvarla”, prosegue il messaggio.

Quello degli artisti Lebigre-Roger non sarà l’unico carro dedicato ai temi ambientali. Tra gli altri, anche quello realizzato da Luca Bertozzi, “A caccia di un lieto fine”, dedicato alla tragedia delle tigri, specie in via di estinzione.

https://www.facebook.com/watch/?v=2415648675417505

I carri rappresentano la società e mettono in scena temi di attualità, dunque al Carnevale di Viareggio non poteva mancare un rimando all’ambiente e alla responsabilità che abbiamo nei confronti del nostro Pianeta.

La cerimonia di inaugurazione della 147esima edizione del Carnevale di Viareggio sarà il 1° febbraio e la manifestazione durerà fino al 25 febbraio.

