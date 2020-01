Capodanno cinese: il 2020 è l’Anno del Topo ed è l’anno giusto per avere un bambino

Vorreste avere un figlio? Allora, l’anno del topo è il momento giusto! Il 2020, secondo l’oroscopo cinese, sarà l’anno del topo – il primo segno dello zodiaco – e questo nuovo ciclo inizia oggi, 25 gennaio 2020, e durerà fino all’11 febbraio 2021.

Da oggi in poi, d’accordo con le credenze cinesi, potreste avere più possibilità di avere un figlio e allargare così la vostra famiglia.

Quali sono i mesi migliori?

Non solo l’anno del topo è associato a una maggiore fertilità della donna. I mesi migliori per la nascita sono i mesi centrali dell’anno, da maggio a settembre. Mentre, secondo la saggezza popolare, la probabilità di rimanere incinta è più alta nel mese di luglio se la donna ha un’età ben precisa: 18 anni, 20 anni, 30 anni e 42 anni.

Per chi desidera una bambina il periodo più propizio dell’anno è invece ad aprile se le madri avranno 21, 22 e 29 anni.

Il carattere di chi nascerà quest’anno

Il segno del topo possiede come attributi la perseveranza, la forza, il coraggio e la lealtà. Coloro che nasceranno, quindi, quest’anno si distingueranno per la loro tenacia e pazienza, manifesteranno una grande forza in loro stessi e questo gli garantirà successo e fortuna nel lavoro e nella vita.

Allo stesso tempo possederanno un’altra grande dote, la capacità di ascolto e di comprensione verso gli altri e hanno il potenziale per avere molti amici e trovare collaborazioni reciprocamente vantaggiose.

Ma attenzione, mamma e papà dovranno riservare al piccolo la massima protezione perché i nati durante l’anno del topo, rispetto agli altri segni zodiacali come il maiale e il cane, sono particolarmente ingenui e potrebbero rimanere scottati dalle relazioni con amici e parenti.

