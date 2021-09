Questa campagna shock ti farà subito smettere di usare il cellulare mentre guidi

In Argentina la polizia locale lancia questa campagna provocatoria per limitare l’uso del cellulare alla guida, una piaga che affligge anche le nostre strade

Un’auto si scontra contro l’icona di Whatsapp: ecco la campagna della polizia argentina contro le distrazioni da cellulare alla guida, che ogni anno sono responsabili di moltissimi incidenti, spesso mortali. Sembra una leggerezza, quella di rispondere un messaggio o di leggere una notifica social, e invece questo momento di disattenzione può costare molto caro. Distrarci significa non avere poi il tempo per reagire con prontezza ad un eventuale ostacolo sulla strada, come un pedone o un’altra macchina, o perdere il controllo del veicolo e finire fuori strada.

La polizia della regione di Cordoba ha puntato sull’impatto visivo delle istallazioni che già da qualche anno ormai arricchiscono le strade: non cartelloni pubblicitari o fotografie di incidenti stradali, ma automobili vere e proprie distrutte da incidenti e scontri frontali, a cui sono state abbinate le icone dei social più usati alla guida (realizzate in metallo). Manejás o mensajeás (‘O guidi o messaggi’), questo è lo slogan della campagna provocatoria.

Il problema dell’utilizzo malsano del cellulare alla guida è uguale in ogni parte del mondo. Uno studio condotto qualche anno fa dalla Commissione Europea ha dimostrato come l’uso del cellulare al volante (o di qualsiasi altro dispositivo tecnologico, fosse anche il navigatore dell’automobile stessa) sia responsabile del 30% circa degli incidenti stradali all’interno dell’UE. Anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha registrato un aumento degli incidenti stradali derivanti dall’uso improprio del cellulare negli ultimi anni.

Abbassare gli occhi sullo schermo, anche solo per un attimo, e perdere di vista la strada è un rischio che non ci possiamo permettere e che non vale solo per noi, ma anche per chi viaggia nella nostra auto, per i pedoni e per gli altri automobilisti. Meglio mettere via il cellulare quando si guida.

Fonte: Milenio / Commissione Europea

