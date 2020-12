Calendario greenMe 2021: scaricalo gratis

Il 2020 volge al termine per aprire le porte al 2021. È stato un anno intenso, uno degli anni più difficili a livello globale, un controverso 2020, che sta per concludersi in un’atmosfera di incertezza.

Ci auguriamo che l’anno che sta arrivando porti nuove prospettive e grandi speranze. Come vuole la tradizione anche quest’anno è arrivato il calendario di greenMe.

Un calendario dedicato a uno stile di vita più sostenibile, per augurare che il 2021 sia un anno che vada verso il rispetto dell’ambiente e delle persone che lo vivono.

Perché questo diventi realtà, ogni mese del calendario contiene dei suggerimenti alimentari basati sull’alternanza delle stagioni e a seguire i lavori da fare nell’orto, dalla semina alla raccolta.

Non solo, troverete anche una parte dedicata ai principali avvenimenti dedicati all’ambiente e una alle fasi lunari.

Il calendario greenMe 2021 è pieno di colori, ma si può stampare anche in maniera sostenibile, scegliendo una stampa in bianco e nero riutilizzando il retro di 12 fogli formato A4.

Per evitare totalmente l’utilizzo della carta, potrete anche scegliere di scaricare il calendario in versione digitale, tenendolo magari sul desktop del vostro PC o sullo smartphone o tablet.

Che aspettate? Scaricate subito QUI gratuitamente il calendario 2021 di greenMe!

Pensate al futuro che vi aspetta, pensate a quello che potete fare, e non temete niente.

diceva Rita Levi Montalcini

Buon Anno a tutti voi!!!