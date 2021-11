Calendario dell’avvento della gentilezza: 25 gesti carini da donare agli altri entro Natale

Manca ormai qualche settimana a Natale. Quest’anno approfittiamone per dedicare più attenzioni alle persone a cui vogliamo bene e non solo. Come? Seguendo il calendario dell’avvento della gentilezza che vi proponiamo

Non il solito calendario dell’Avvento con i cioccolatini, ma un vero e proprio calendario pensato per donare dei gesti di gentilezza alle persone che ci circondano dal 1° al 25 dicembre. Certo, dovremmo ricordarci di essere gentili con gli altri tutti i giorni dell’anno, ma a volte viviamo in modo frenetico e perdiamo la consapevolezza di quale dovrebbe essere il giusto comportamento.

Il calendario della gentilezza è un’idea che negli ultimi anni si è molto diffusa sul Web in modo che l’attesa del Natale, per chi lo festeggia, abbia un senso più profondo rispetto alla deriva commerciale a cui ormai siamo abituati.

Una blogger di nome Helen, che vive nel Regno Unito, ha pubblicato sul sito web Make Today Happy il proprio Kindness Advent Calendar che è diventato virale.

Leggi anche: #Elfontheshelf: perché dovresti far apparire un elfo a casa tua (soprattutto questo Natale)

L’autrice del calendario dell’Avvento dedicato alla gentilezza ha reso ogni gesto da donare agli altri:

facile

veloce

gratuito o davvero molto economico

Il motivo è molto semplice: tutti possono mettere in pratica la gentilezza ogni giorno e in ogni occasione senza pensare di dover perdere qualcosa. Anzi, la gentilezza di solito ci arricchisce e ci fa sentire persone migliori.

Leggi anche: Natale: 10 calendari dell’avvento fai da te

Ecco i 25 gesti di gentilezza da donare agli altri da qui a Natale

1 Dicembre: Condividi questo Calendario dell’Avvento per incoraggiare i gesti di gentilezza.

2 Dicembre: Sorprendi un amico con la sua tavoletta di cioccolato preferita.

3 Dicembre: Compra qualcosa in più quando fai la spesa per donarlo in beneficenza.

4 Dicembre: Sii gentile con te stesso facendo qualcosa che ti renda felice.

5 Dicembre: Sorridi a tutti oggi, anche agli estranei.

6 Dicembre: Proponiti per fare una commissione per qualcuno che ha bisogno di aiuto.

7 Dicembre: Decidi di diventare donatore di organi.

8 Dicembre: Fa’ un complimento sincero a tre persone che conosci.

9 Dicembre: Scrivi su un post-it un messaggio positivo e attaccalo in ufficio o in un punto dove molte persone possano leggerlo.

10 Dicembre: Ascolta davvero le persone con cui parli, posa lo smartphone per una volta e non lasciarti distrarre.

11 Dicembre: Fa’ una passeggiata rilassante nella natura come gesto gentile verso te stesso.

12 Dicembre: Cedi il tuo posto in coda alla cassa o nel traffico.

13 Dicembre: Condividi un post positivo sui tuoi social network

14 Dicembre: Perdona qualcuno verso cui stai provando rancore.

15 Dicembre: Ringrazia col cuore un amico, un conoscente o una persona a cui vuoi bene.

16 Dicembre: Cerca di trasformare una conversazione negativa o un pettegolezzo in una chiacchierata positiva.

17 Dicembre: Sorridi e ringrazia la persona che ti ha offerto un servizio.

18 Dicembre: Balla mentre ascolti la tua canzone preferita come gesto gentile verso te stesso.

19 Dicembre: Sii sempre gentile quando parli con tutti, anche con te stesso, e dì qualcosa di carino.

20 Dicembre: È arrivato il momento di esprimere il tuo apprezzamento sincero verso qualcuno.

21 Dicembre: Scrivi un messaggio carino e fallo trovare a qualcuno che ami.

22 Dicembre: Vai a trovare un parente o un vicino di casa anche solo per un saluto che porti allegria.

23 Dicembre: Compra un biglietto della lotteria e regalalo a un amico, a una persona cara o a un estraneo.

24 Dicembre: Metti qualche monete in una cassetta per la beneficenza.

25 Dicembre: Trascorri un fantastico Natale e ricordati che sei una persona meravigliosa.

Leggi anche: IL NATALE STA ARRIVANDO! COSTRUIAMO INSIEME UN CALENDARIO DELL’AVVENTO

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Ti potrebbero interessare anche: