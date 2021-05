E il calcio in Olanda apre le porte alle donne nelle squadre maschili di serie A

In principio fu Ellen Fokkema, la calciatrice che fu inserita nella squadra maschile del Foarút. Ma ora il gioco, in Olanda, si fa serio e si parla di vera e propria rivoluzione. Tutta al femminile. Dalla stagione 2021/22, infatti, le donne potranno essere inserite nelle squadre maschili.

È la Federcalcio olandese, la Knvb, ad annunciarlo dopo aver avviato il progetto pilota, proprio con la Fokkema nel club VV Foarút, per consentire alle donne nel calcio dilettantistico di partecipare alla categoria A maschile. Ma ora si cambia registro.

Finora, secondo il regolamento federale, una ragazza poteva giocare in formazioni maschili solo nelle squadre giovanili (il calcio misto in Olanda esiste sin dal 1986), fino ai 18 anni ed 11 mesi. Al 19esimo anno d’età, avrebbe dovuto abbandonare la squadra e unirsi a una formazione femminile o a una formazione mista di categoria B.

“Fino ad ora, il calcio misto era possibile per i giovani nei Paesi Bassi – dice il direttore del calcio dilettantistico della KNVB Jan Dirk van der Zee. Tuttavia, non appena le donne avevano raggiunto la maggiore età, dovevano scegliere tra giocare in un campionato femminile o continuare a giocare in una squadra mista ma nella categoria B. Sulla base dei recenti risultati della ricerca, non vediamo più alcun motivo per attenerci a questo e optare per l’uguaglianza e la diversità. Vogliamo che le ragazze e le donne trovino un posto adatto nel panorama del calcio in base alle loro qualità e alle proprie ambizioni”.