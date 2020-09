Anche i vegani vanno a caccia e si mettono in posa con le loro ‘prede’

Invece che assurde pose vittoriose con indifesi animali appena uccisi, ironiche foto con cetrioli, zucchine, zucche, carote, funghi. Invece di veri e propri omicidi a scopo di discutibile divertimento, cure amorevoli e pazienti sotto il sole o la pioggia, dalla semina al raccolto. Ecco le immagini di vegani con le loro prede, l’unica caccia che vogliamo.

Già diversi mesi fa circolavano sul web alcune delle migliori foto di caccia vegane: un modo ironico che mira a portare l’attenzione del grande pubblico su un fenomeno dilagante di cui non abbiamo davvero bisogno: la caccia, quella vera, che toglie ingiustamente la vita ad altri esseri viventi, alcuni dei quali, peraltro, non rappresentano nemmeno una reale fonte di cibo per noi.

Ma domenica 20 settembre apre ufficialmente la stagione venatoria, ignorando i rischi sanitari che da ciò derivano (uccisione, eviscerazione, dissanguamento di animali). Milioni di animali saranno dunque nuovamente uccisi, per divertimento, e la prassi continuerà fino al 31 gennaio prossimo (in alcune regioni fino al 10 febbraio).

Quindi, quale migliore momento per ironizzare (a volte non resta che questo) su questa assurdità da qualcuno ritenuta addirittura uno sport?

Ecco alcune tra le più divertenti immagini, l’unica caccia che vogliamo.

Fonti di riferimento: Gunaxin.com

Leggi anche: