Buon compleanno Una mamma per amica! 20 anni di #GilmoreGirls

Le #GilmoreGirls compiono 20 anni! Ebbene sì, la serie tv che ci ha tenute incollate per anni sul piccolo schermo, repliche incluse, oggi compie gli anni. La prima messa in onda americana risale infatti al 5 ottobre 2000, anche se in Italia arrivò solo 2 anni dopo, nel 2002 su Canale 5.

Ideata da Amy Sherman-Palladino, è stata pluri-premiata per la sua capacità di raccontare in modo semplice e coinvolgente la vita quotidiana di una madre single, Lorelai Victoria Gilmore, e della figlia, Lorelai “Rory” Leigh Gilmore. Una coppia inseparabile e super-affiatata!

In occasione dell’anniversario dei 20 anni Italia 1 ha deciso di riproporre la serie, che dal 7 settembre 2020 viene trasmessa al mattino, dal lunedì al venerdì.

Insomma, un classico della televisione che non passa mai di moda a tal punto che anche Netflix l’ha riproposta nel revival “Una Mamma per Amica – Di nuovo insieme“.

Ancora tanti auguri!

