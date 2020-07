È andato in fiamme il Wall of dolls, il muro delle bambole di Milano contro la violenza sulle donne

Bruciato. Il Wall of Dolls – Il Muro Delle Bambole contro la violenza sulle donne, che da anni si trova accanto a Porta Ticinese a Milano, è andato in fiamme.

Le bambole ormai carbonizzate giacciono ancora sull’installazione artistica, inaugurata nel 2014 per sensibilizzare la popolazione sui temi del femminicidio.

Le cause sono ancora ignote, ma non è difficile immaginare che possa trattarsi di un incendio doloso )anche se sarabbo ora le indagini a confermarlo o smentirlo.

“Confidiamo che non si tratti di un evento doloso, ma se così non fosse i responsabili facciano un passo avanti, chiedano scusa e si adoperino per riparare il danno. Il muro non è solo una installazione permanente, è un’opera d’arte volta a sensibilizzare e coinvolgere. È della cittadinanza e fa piacere quando incontri gente che lo sente proprio come nel caso di Umberto Sbordone che ci ha subito avvisate e che ringraziamo. Il restauro, in ogni caso, avverrà in tempi rapidi perché questo luogo possa continuare a rappresentare un invito alla riflessione e un simbolo della lotta alla violenza sulle donne”, concludono Versace, Squillo e Carollo.