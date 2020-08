Briatore è risultato positivo al coronavirus: lo conferma il San Raffaele dov’è ricoverato in condizioni ‘serie’

Flavio Briatore è risultato positivo al coronavirus dopo che gli è stato effettuato il tampone presso il San Raffaele di Milano. In realtà aveva raggiunto l’ospedale per un’altra patologia ma, nel frattempo, i medici hanno scoperto che aveva il covid.

Proprio per questo ora l’imprenditore italiano è in isolamento secondo i protocolli di sicurezza, come si legge in una nota del San Raffaele:

“Il tampone è risultato positivo e di conseguenza al signor Briatore è stato applicato il protocollo standard che prevede l’isolamento e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale necessari in caso di positività, sia per la sicurezza del paziente, sia per la tutela del personale di reparto e degli altri pazienti ricoverati.”

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Briatore ha dichiarato di essere stato ricoverato per una prostatite forte e di aver scoperto solo in seguito di essere positivo. Ha anche aggiunto di sentirsi bene.

Ma non è l’unico a essersi contagiato, i dipendenti del Billionaire sottoposti ai tamponi si sono scoperti quasi tutti positivi. Un focolaio scoperto già il 18 agosto che dimostra quanto sia importante non sottovalutare il problema ma proteggersi adeguatamente per evitare che il contagio si espanda. Volenti o nolenti, siamo tutti sulla stessa barca!

FONTI: Corriere della Sera/Ansa

Ti potrebbe interessare anche:

Dal 15 giugno inizia la fase 3. Riaprono cinema, teatri, discoteche e anche i centri estivi