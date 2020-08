Bonus matrimonio: 1500 euro per chi si sposa entro il 2020 in Puglia

Un aiuto economico per chi in Puglia decide di sposarsi entro la fine dell’anno: la Regione mette a disposizione un bonus di 1500 euro da spendere sui costi della festa nuziale. Può essere richiesto fino al 10 dicembre ed ha valore retroattivo, può essere cioè richiesto ora anche per le nozze celebrate dal 1° luglio in poi.

Così l’Amministrazione guidata da Michele Emiliano decide di andare incontro a un settore, quello del “wedding”, fortemente in crisi a causa del coronavirus e anticipando i tempi del Governo Conte.

Tra gli emendamenti al Dl Rilancio, infatti, appare anche quello del bonus matrimonio, che prevede agevolazioni per chi si sposerà nel 2021. La cifra stanziata è di 200 milioni, reperiti da una corrispondente riduzione dei fondi per il reddito di cittadinanza. Si tratta di una detrazione fiscale del 25% su 5 anni, sull’imposta lorda su tutte le spese che vengono sostenute per celebrare il matrimonio, fino ad un massimo di 25mila euro.

Ma ora la Regione Puglia, insieme a PugliaPromozione, prevede agevolazioni a chi già volesse pronunciare il fatidico sì quest’anno.

“Si tratta di una piccola cifra, ma utile ad attutire le difficoltà del momento. Ci auguriamo davvero che il vostro amore costruisca un Paese e un mondo più bello”, scrive Emiliano in un post.

IL BONUS MATRIMONIO IN PUGLIA È REALTÀ Per tutte le coppie che si sono sposate in questo periodo difficile e che si… Pubblicato da Michele Emiliano su Martedì 18 agosto 2020

Il settore wedding nel 2019 aveva di fatto movimentato in Puglia un miliardo di euro, ma è stato duramente colpito dalla pandemia in tutta la sua filiera – dalle sartorie ai fiorai, ai fotografi, passando per allestitori, catering e wedding planner.

“Con questo programma la Regione Puglia insieme a Pugliapromozione intende dare un incoraggiamento concreto al settore e a tutte le coppie di sposi, ovviamente sempre nel rispetto di tutte le misure previste per evitare contagi e il diffondersi del virus”.

Come si legge nella nota, l’intervento prevede la erogazione di voucher del valore di € 1.500,00 a favore delle imprese della filiera wedding, che possono farne richiesta per le feste di matrimonio organizzate nel periodo dal 27 agosto al 31 dicembre 2020. Il contributo si traduce in uno sconto sui costi della festa nuziale a beneficio degli sposi stessi.

Gli eventi nuziali per cui è possibile avanzare richiesta sono quelli relativi a matrimoni organizzati in Puglia dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Le richieste possono essere presentate nei limiti di un solo voucher per ogni festa di matrimonio.

Le domande possono essere presentate fino al 10 dicembre 2020 a entrambi i seguenti indirizzi email: [email protected] e [email protected]

QUI trovate il bando completo.

Fonte: PugliaPromozione

