Bolsonaro e Trump vincono il premio IgNobel 2020: “Hanno avuto più impatto della scienza su vita e morte dei medici”

Donald Trump e Jair Bolsonaro sono tra i vincitori del premio Ig Nobel 2020. I due presidenti di Stati Uniti e Brasile hanno ricevuto l’annuncio ieri in occasione della 30esima cerimonia del premio Ig Nobel, assegnato ogni anno dall’Università di Harvard.

Quest’anno, causa Covid, i vincitori sono stati comunicati via web attraverso una cerimonia trasmessa in diverse lingue, dallo spagnolo al giapponese. E i due discussi presidenti non potevano di certo mancare nella lista di personalità che si sono distinte (ironicamentee!) per la loro attività tutt’altro che positive.

Tanti i premi in palio quest’anno, legati a varie tematiche dalla psicologia alla pace, dall’economia alla medicina.

Entrambi hanno ricevuto il Premio per l’Educazione Medica

“per aver usato la pandemia virale Covid-19 per insegnare al mondo che i politici possono avere un effetto più immediato sulla vita e sulla morte degli scienziati e dei medici”.

E non sono stati gli unici a ottenere questo riconoscimento. A condividere il premio Ig Nobel 2020 sono stati tra gli altri anche Boris Johnson, Narendra Modi, il turco Erdogan della e Vladimir Putin per la Russia.

Personalità diverse ma tutte accomunate da un aspetto: aver inizialmente negato i rischi legati al coronavirus, minimizzandoli in un secondo momento e cambiando le strategie per contrastarne la diffusione, a danno della popolazione. Non a caso i loro Paesi sono tra quelli più colpiti.

Qui il video della cerimonia:

