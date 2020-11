Biden è ufficialmente il nuovo presidente USA (e l’ultima speranza per l’ambiente)

Ce l’ha fatta: Joe Biden è il nuovo Presidente degli Usa. La CNN annuncia la vittoria alla conquista anche della Pennsylvania. Dopo l’uscita dall’Accordo di Parigi voluta dal Presidente uscente, questa notizia è l’ultima speranza per il clima e la salute del Pianeta.

I dati ufficiali non sono stati ancora comunicati dalla Casa Bianca, ma la CNN dà per certo il risultato, dedotto dalla vittoria di Joe Biden in Pennsylvania, determinante per negare a Donald Trump il secondo mandato.

L’annuncio è stato dato in diretta da Wolf Blitzer che non teme di dire nulla che possa poi essere contraddetto.

“Dopo quattro lunghi giorni di tensione, abbiamo raggiunto un momento storico in queste elezioni – annuncia il giornalista – Ora possiamo proiettare il vincitore della corsa presidenziale: Joseph R. Biden Jr. viene eletto 46° presidente degli Stati Uniti, conquistando la Casa Bianca e negando al presidente Trump un secondo mandato. Siamo in grado di fare questa proiezione per la vittoria di Biden in Pennsylvania”.

Con la vittoria di Biden, arriva anche un’altra svolta: Kamala Harris è la prima donna della storia vicepresidente degli Stati Uniti, oltre che la prima afro e asioamericana in assoluto ad occupare questa carica.

Prima di diventare il candidato presidenziale democratico, Biden è stato vice presidente dell’ex presidente Barack Obama ed è anche il senatore più longevo del Delaware. Durante la sua campagna elettorale, Biden ha sostenuto che “l’anima della nazione” è in gioco e ha promesso che avrebbe cercato di sanare un Paese fratturato dalla presidenza Trump.

Per l’ambiente sicuro. Le scellerate e incomprensibili decisioni del Presidente uscente, tra le quali – forse la più grave – l’uscita dall’Accordo di Parigi, hanno messo in serio pericolo il Pianeta, per il quale ci auguriamo ora ci sia una nuova speranza. Il nuovo capo di Stato (e di Governo) degli Usa ha promesso di rientrare negli accordi e una generale inversione di rotta.

Ce lo auguriamo sul serio.

In bocca al lupo a Joe Biden e a tutti noi.

Fonti di riferimento: CNN / NBC News/Youtube

