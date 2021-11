Libri in cambio di rifiuti: biblioteca mobile combatte inquinamento da plastica e promuove lettura tra i bimbi indonesiani

In un sol colpo ripulisce l’ambiente e convince i bambini a leggere di più. Con il suo fedele veicolo a tre ruote e una serie infinita di libri impilati sul retro, infatti, questa libraia di Purbalingga, sull’isola indonesiana di Giava, presta libri ai bambini in cambio della spazzatura che raccolgono. Un modo, dice lei, per costruire una società interessata alla cultura.

Lei è Raden Roro Hendarti e da 5 anni a questa parte con la sua biblioteca ambulante, la Trash Library, avrà macinato chilometri. Ogni giorno guida un veicolo a tre ruote colmo zeppo di libri accatastati sul retro che i bambini del villaggio di Muntang possono prendere a prestito. Ma solo dopo aver consegnato rifiuti di plastica, borse o ogni tipo di immondizia.

Leggi anche: Bibliomotocarro: Antonio La Cava, il maestro in pensione che distribuisce libri gratis ai bambini a bordo di un’Ape

Costruiamo una cultura dell’alfabetizzazione fin dalla giovane età per mitigare i danni del mondo online – dice Raden. Dovremmo anche prenderci cura dei nostri rifiuti per combattere il cambiamento climatico e salvare la terra dalla spazzatura.

In una settimana, Raden è capace di raccogliere circa 100 kg di rifiuti, che vengono poi smistati dai suoi colleghi e inviati al riciclaggio o venduti. Ha uno stock di 6.000 libri da prestare e vuole portare il suo “servizio mobile” anche nelle zone limitrofe.

Quando c’è troppa spazzatura, il nostro ambiente diventa sporco e non è salutare. Ecco perché cerco spazzatura per prendere in prestito un libro, racconta Kevin Alamsyah, un appassionato lettore di 11 anni che si mette alla ricerca di rifiuti nel villaggio.

Il tasso di alfabetizzazione per i maggiori di 15 anni in Indonesia è di circa il 96%, ma un rapporto di settembre della Banca Mondiale ha avvertito che la pandemia lascerà oltre l’80% dei quindicenni al di sotto del livello minimo di competenza di lettura identificato da l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. E non solo: da un recente studio sulla qualità dell’aria, è emerso che nella sola capitale indonesiana i livelli di inquinamento atmosferico superano spesso di quattro o cinque volte quelli raccomandati dall’Organizzazione mondiale della sanità.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: Reuters

Leggi anche: