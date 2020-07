Bimbo insegna al suo pastore tedesco a non avere paura dell’irrigatore e il video è esilarante

Una risata contagiosa e un cane all’inizio un po’ più timoroso, ma questo bebè ci mette un attimo a convincere il suo pastore tedesco che non è necessario avere timore dell’acqua. E la scena che ne viene fuori è un autentico spasso per gli occhi e per l’umore.

Sappiamo bene tutti come i cani siano protettivi nei confronti dei loro umani, i nostri amici a quattro zampe mostrano una lealtà immortale al punto che darebbero la vita per noi. Ebbene, anche in questo caso questo meraviglioso pastore tedesco in realtà aveva deciso di sfidare un irrigatore da giardino!

Il bebè stava infatti giocando con un irrigatore in piena esplosione quando il cane ha pensato che fosse troppo pericoloso per il piccolo umano. Quel flusso d’acqua avrebbe potuto ferirlo.

E allora spinge il bambino da parte e con tutta la sua forza si lancia a dare una lezione all’acqua “malvagia” che sgorgava violenta. Tenta di dare morsi, tirandosi indietro ogni volta che il potere dell’irrigatore lo tira via, e va avanti e indietro nel tentativo di porre fine a quel malefico spruzzo.

Il suo amico bambino lo trova divertente però e le sue risate di sottofondo sono musica per le orecchie. Qui sotto la scena completa:

Fonte: Amanpreet Singh Youtube

