Barbe fotografate… da sotto. La sfida giusta per rendere divertente questo venerdì

Per molte persone la barba è considerata un elemento che conferisce fascino e mistero. Se fino a qualche anno fa era in voga l’uomo liscio e sbarbato, negli ultimi tempi la barba è tornata decisamente di moda. E anche chi non l’ha mai portata, ha deciso di concedersi una look con barba folta e, in alcuni casi, incolta. Tra le ultime tendenze in fatto di barba spicca la cosiddetta “barba a coda di scimmia”, moda lanciata dal giocatore di baseball americano Mike Fiers.

Ma avete mai provato a fotografare semplicemente la vostra barba da sotto? Se non lo avete ancora fatto, è arrivato il momento di provarci. L’effetto esilarante è assicurato, come dimostrano le foto che circolano sui social che vi proponiamo qui sotto:

Siete pronti per questa sfida social? Partecipare è semplicissimo. Basta avere una barba, di qualsiasi forma o colore, e armarsi di cellulare. Scattatevi le foto da sotto alla vostra barba e scatenate la vostra fantasia, usando occhiali da sole e altri accessori. Poi inviatecele su Facebook accompagnandole dagli hashtag #selfiebarbuti #funnybeards!

