Tragedia in Bangladesh: a fuoco un traghetto con oltre 500 persone a bordo, decine di morti e feriti

È una Vigilia di Natale dal retrogusto amaro per il Bangladesh. Alle prime ore del mattino in violento incendio è divampato su un traghetto che trasportava oltre 500 persone lungo il fiume Sugandha, a circa 150 km dalla capitale Dacca. E le fiamme si sono diffuse rapidamente in tutta l’imbarcazione, senza lasciare scampo a decine di passeggeri. Sono almeno 39 le vittime accertate finora e un centinaio i feriti. Un bilancio drammatico.

بنگلہ دیش کے جنوبی دیہی علاقے Jhalokathi میں بحری جہاز میں آتش زدگی کے نتیجے میں تقریبا 32 افراد ہلاک اور ایک سو کے قریب زخمی ہوگئےhttps://t.co/odp3BL7EiG pic.twitter.com/WiOLleLBRi — ریڈیوپاکستان (@PBC_Urdu) December 24, 2021

In base a quanto si apprende dalle prime ricostruzioni, le fiamme hanno avuto origine dalla sala motori hanno costretto equipaggio e diverse le altre persone a bordo a tuffarsi nelle acque del fiume per mettersi in salvo.

32 dead in #Bangladesh ferry fire, 100 others injured. boat caught fire in a river in Jhalokati state in Bangladesh, about 200 kilometers south of #Dhaka pic.twitter.com/zqtkfa5AnA — Sandeep Seth (@sandipseth) December 24, 2021

La maggior parte delle persone è morta a causa dell’incendio, mentre altre sono annegate dopo essersi gettati nel fiume” ha comunicato il capo della polizia locale Moinul Islam. – Abbiamo inviato circa 100 persone con ustioni negli ospedali di Barishal.

Per domare il rogo scoppiato sull’imbarcazione ci sono volute tre ore. Nel frattempo la Guardia costiera e gli agenti della polizia sono impegnati nella ricerca di eventuali dispersi sopravvissuti.

#Bangladesh: At least 38 passengers perished when a fire broke out in "MV Ovijan-10", a river ferry, on Sugandha river of Jhalokathi district early Friday. pic.twitter.com/GnruZfbjKJ — Mosrur Zunaid | মসরুর জুনাইদ (@MosrurZunaid) December 24, 2021

Non è affatto la prima volta che in Bangladesh si verificano incidenti di questa portata sui traghetti e non solo. Nella maggior parte degli incendi e delle tragedie avvenute in fabbriche e imbarcazioni la causa è stata attribuita alla mancanza di manutenzione, al sovraffollamento e a standard di sicurezza insufficienti.