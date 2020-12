A Napoli bancomat “impazzito” sputa soldi, un passante raccoglie 980 euro e li restituisce

A Napoli il giorno di Santo Stefano un bancomat è “impazzito” e ha iniziato ad erogare, senza nessuna richiesta, banconote da 50 e 20 euro. Proprio in quel momento passava un uomo che, invece di approfittare della fortunata circostanza, ha deciso di restituire tutto il bottino, ben 980 euro.

Dicono che “l’occasione fa l’uomo ladro” ma, fortunatamente, non è sempre così. Lo testimonia quanto accaduto a Khalil Semmah, 51 anni, italiano di origini marocchine, che si è trovato di fronte ad un’occasione più unica che rara. Mentre camminava in via Foria a Napoli si è accorto che un bancomat stava erogando molte banconote ma non c’era di fronte a lui nessuno a richiederle.

Superato lo stupore iniziale per quello strano evento a cui stava assistendo, l’uomo, che è sposato e ha un figlio che frequenta l’Università, non ci ha pensato due volte: ha raccolto tutto quello che il bancomat aveva “sputato”, 980 euro in totale, e si è recato al commissariato Vicaria Mercato per restituirlo.

Un gesto molto nobile e di grande civiltà, che assume un valore ancora più rilevante considerando il periodo difficile che stiamo vivendo, che ha messo in serie difficoltà economiche tante famiglie.

Gli agenti del Commissariato di Napoli hanno immediatamente eseguito controlli per capire se il bancomat era stato in qualche modo manomesso. Verificato che non c’erano state effrazioni, si sta indagando ora sul possibile attacco di un hacker.

Fonte: Ansa

Leggi anche: