Questo bambino di nove anni ha superato l’esame di matematica che si fa a 15 anni in Uk

Il piccolo Leonardo, appena nove anni, è già un prodigio della matematica e tiene testa a compagni di scuola molto più grandi di lui

Il General Certificate of Secondary Education (GCSE) è un titolo accademico acquisito all’interno del Regno Unito dagli studenti di Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord (la Scozia adotta una qualificazione separata detta Scottish Qualifications Certificate): tale titolo si riferisce alle competenze acquisite in una specifica materia scolastica – come matematica, scienze, storia, educazione artistica, tecnologia. L’accesso a questo tipo di qualificazione avviene a partire dal nono o decimo anno di scuola, quando lo studente ha 15 o 16 anni.

Tuttavia, un ragazzino del Flintshire (Galles) ha appena conquistato il GCSE in matematica all’età di soli 9 anni. Un bambino prodigio, si potrebbe definire il giovanissimo Leonardo (chiamato come il grande inventore Leonardo Da Vinci), che ha superato un esame relativo ad argomenti matematici solitamente studiati da ragazzi sei o sette anni più grandi di lui.

Leonardo, infatti, si è trovato a sostenere l’esame GCSE insieme a studenti quindicenni, e per questo motivo è stato sistemato in una stanza diversa dai compagni – ma questo non lo ha scoraggiato, anzi: per la sua età, ha superato le due prove d’esame (ognuna della durata di 90 minuti) ottenendo un punteggio C, con un solo punto sotto la soglia per accedere alla votazione intermedia B.

I genitori di Leonardo, Emma e Michael, si sono detti sopraffatti, felicissimi e molto orgogliosi. Per prepararsi a sostenere questo esame, il piccolo ha studiato durante le vacanze estive con l’aiuto di un tutor privato, che lo ha sostenuto nella preparazione una volta a settimana, ma grazie e soprattutto con il suo costante impegno autonomo. Ora i suoi insegnanti a scuola sono certi che il nome di Leonardo si sentirà presto nel mondo accademico, poiché un bambino in grado di superare un test matematico così difficile ad un’età tanto giovane non può che avere un quoziente intellettivo e una plasticità mentale superiore alla media.

Fonti: BBC / Facebook

