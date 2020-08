Bambina di 6 anni violentata, torturata, colpita a morte con una pietra e poi gettata in un sacco

Violentata, torturata, colpita a morte con una pietra e poi gettata in un sacco. Questa la triste fine di Seema, una bambina di 6 anni di Nowshera, nel nord del Pakistan, che era uscita di casa per andare a giocare e che purtroppo non è più rientrata. Il crimine ha profondamente scosso tutto il Pakistan suscitando orrore, indignazione e proteste.

I genitori, preoccupati dalla lunga assenza, hanno provato a rintracciarla tramite gli altoparlanti delle moschee cittadine ma era troppo tardi. Il suo corpo è stato ritrovato in un sacco dalla gente del posto, secondo quanto riporta Gulf News.

La polizia, chiamata in loco, ha dichiarato che era stata ripetutamente colpita sulla testa e su altre parti del corpo con una pietra. Il corpo è stato immediatamente trasferito al Qazi Hussain Ahmed Medical Complex Nowshera, per poi essere portato al Khyber Teaching Hospital Peshawar, dove i medici hanno confermato la presenza di segni di tortura.

Alcune foto che la ritraggono, una del cadavere segnato dai lividi, l’altra in compagnia di quello che probabilmente è suo fratello, hanno fatto il giro del web dopo che alcuni utenti indignati le hanno condivise.

Il gruppo per i diritti umani Voice of Pakistan Minority ha twittato:

“Ancora una volta un angelo ha lasciato la Terra in lacrime e dolore. Una bambina di 6 anni, Seema di Bajaur, è stata violentata e brutalmente assassinata a Nowshera. È questo il tipo di atmosfera che stiamo creando per i nostri figli?”

All’inizio dell’anno, nella stessa città, si era verificato un caso analogo, una bambina di 8 anni era stata violentata e uccisa probabilmente da due uomini.

FONTE: Gulf News

