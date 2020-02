Bimba nasce alle 20.02 del 2/2/2020, dopo 20 minuti di travaglio

Il giorno del 2 febbraio 2020 passerà alla storia perché è una delle rare date palindrome: la sequenza, cioè, di numeri per giorno, mese e anno può essere letta in qualsiasi ordine, da destra a sinistra e da sinistra a destra. Ma per la famiglia Masters di Lexington, nel Kentucky, quella giornata è stata ancora più speciale: la loro piccola Charlee Rose è nata non solo in quel giorno ma con un dettaglio impressionante: è venuta al mondo alle 20 e 02 minuti.

In un’intervista al programma Good Morning America, la madre, Laken Lee Masters, ha detto che si aspettava di partorire tra lunedì e martedì, ma le forti contrazioni sono cominciate già sabato pomeriggio e in men che non si dica Laken si è trovata in ospedale.

La prima a notare che la bebè sarebbe potuta nascere in una data palindroma è stata Dee Dee Calvert, la madre di Laken.

“Ricordo solo mia madre, Dee Dee, che diceva di fare una foto dell’orologio”, racconta la neo mamma. E il perché è presto detto: un’altra coincidenza ha infatti voluto che il travaglio richiedesse (solo) 20 minuti.

Laken, insomma, in un attimo e proprio allo scoccare delle 20 e 02 ha messo al mondo la piccola Charlee, che a meno di una settimana di vita è già su tutti i rotocalchi.

Il 02/02/2020 è stato il primo giorno palindromo dopo 909 anni. L’ultima fu l’11/11/1111 e trascorreranno 101 anni prima del prossimo: il 12 dicembre 2121. Successivamente, il prossimo non sarà che nel prossimo millennio: il 3 marzo 3030.

Charlee Rose Masters was born on Feb. 2, 2020 at 20:02!!! Pubblicato da Good Morning America su Mercoledì 5 febbraio 2020

Fonte: Good Morning America

