Lo speciale badge per far sapere ai clienti che le commesse hanno il ciclo

In Giappone, parlare di mestruazioni e di sessualità femminile è ancora tabù, così il titolare di Michi Kake, negozio specializzato nella vendita di prodotti per il benessere femminile, ha lanciato questa bizzarra idea.

Takahiro Imazu, proprietario del punto vendita, ha deciso di offrire alle commesse uno speciale cartellino, grazie al quale potranno segnalare alle clienti di avere le mestruazioni.

Per realizzare i badge è stata scelta l’immagine di Seiri-Chan, un manga simbolo proprio del ciclo mestruale.

L’iniziativa è sembrata sessista ad alcuni, ma in realtà ha l’obiettivo di incoraggiare le donne, rompendo il silenzio sulle mestruazioni, argomento di cui in Giappone si parla poco o per nulla.

“In Giappone, c’è la tendenza a non parlare dei periodi mestruali delle donne. Non tutti i clienti reagiranno positivamente, ma il boom del fem tech sta crescendo e i valori dei giovani stanno cambiando di conseguenza“, ha spiegato Takahiro Imazu.

Trattandosi di un negozio che vende articoli specifici per la salute e la sessualità femminili, tra cui prodotti da utilizzare prima delle mestruazioni per alleviare i sintomi della sindrome premestruale, durante le mestruazioni e dopo, è comprensibile che il personale sia aperto a trattare tutto ciò che riguarda la salute intima femminile.

In ogni caso a decidere se indossare o meno il badge saranno le dipendenti. Applicare il cartellino durante il ciclo mestruale sarà infatti facoltativo, poiché si tratta comunque di un argomento intimo e delicato.

