A Milano il primo progetto di cure veterinarie gratis per i cani dei senzatetto, come donare un kit

A Milano è partito il progetto pilota di Save the Dogs che prevede assistenza veterinaria gratuita e kit di prima necessità per i cani dei senzatetto

Hanno reciprocamente bisogno di affetto, di due occhi sicuri in cui cercare comprensione. Non pensate che i senza fissa dimora abbiano con sé spesso un cane per mero accattonaggio, il più delle volte è il puro bisogno di mantenere una relazione, un legame quotidiano e imprescindibile.

Si tratta, insomma, di chi ha perso il lavoro e la rete delle relazioni famigliari e si rifugia nell’unico rapporto stabile della propria vita: quello con il proprio cane. Così scrivono sul sito di Save the dogs, l’associazione che in collaborazione con Fondazione Progetto Arca Onlus ha deciso di dare assistenza veterinaria gratuita agli inseparabili quattro zampe, che condividono il marciapiede con gli homeless.

È a Milano che nasce il progetto dell’associazione, il primo in Italia di monitoraggio per gli animali dei clochard, sulla scorta del modello inglese StreetVet.

Come funziona

Gli operatori di Save the Dogs hanno il compito di monitorare i punti nevralgici della città dove è già attivo Progetto Arca, per intercettare i bisogni dei senzatetto che vivono in strada con il loro amico a quattro zampe e creare un rapporto di fiducia. L’obiettivo del progetto è fornire a questi animali assistenza veterinaria, facendosi carico delle vaccinazioni, della sterilizzazione (delle femmine) e di eventuali cure complesse nel caso di riscontro di importanti problemi di salute.

Viene, inoltre, fornito il kit del cane senzatetto con i beni di prima necessità come, ad esempio, il cappottino in inverno e gli antiparassitari in estate, oltre a ciotola, guinzaglio, cibo, set di primo soccorso e tutto ciò che serve per migliorare il benessere degli animali e dei loro compagni di vita.

©Save the dogs

Il kit è possibile acquistarlo direttamente sulla wishlist dedicata al progetto oppure è possibile acquistare i prodotti dove si desidera e inviarli a: Save the Dogs and other Animals Onlus, Via Vilfredo Pareto 36, 20156 Milano.

Fonte: Save the dogs

