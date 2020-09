Cercansi assaggiatori per scegliere il migliore tiramisù del mondo: requisiti e come candidarsi

View this post on Instagram

🎉 Vuoi diventare Giudice della Tiramisù World Cup 2020? 🥄 Segui questi semplici step! 1. Segui il nostro profilo 2. Commenta questo post scrivendo PERCHÈ vuoi diventare Giudice 3. Ti invieremo in Direct il link per accedere al test e al regolamento Giudici 4. Compila il test e dimostraci che hai le carte in regola per diventare Giudice ufficiale della TWC2020! 😋 5. In caso di esito affermativo ti contatteremo via e-mail —– 🇬🇧 🎉 Do you want to become a Judge in the Tiramisù World Cup 2020? 🥄 Follow these simple steps! 1. Follow our profile 2. Comment of this post with the reason WHY you want to become a Judge 3. We will send you in Direct the link to access the test and the Jury Regulation 4. Fill in the questionnaire and show us that you have all it takes to become an official Judge in the TWC2020! 😋 5. In case of positive outcome we will contact you by e-mail