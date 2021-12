Dimmi chi sei e ti dirò il tuo gioco da tavola perfetto, la “psico” mappa

A Natale, perché non regalare un gioco da tavolo con cui condividere i momenti delle feste? La casa editrice Asmodee offre una “guida” per scegliere il gioco più adatto

Per gli amanti dei giochi da tavolo, le festività natalizie rappresentano un’occasione “golosa” per tirare fuori le scatole dalla cantina o dalla soffitta ed organizzare tornei con amici e parenti. Ma se volessimo cogliere l’occasione del Natale per regalare un gioco da tavolo ad un estimatore, come potremmo orientarci nella giungla senza fine di proposte? Una delle più grandi case editrici di gioghi in scatola, Asmodee, ha creato una selezione di cinque “profili” di giocatori – ognuno corrispondente ad un gioco: in questo modo non correremo il rischio di sbagliare, facendo un regalo non gradito perché poco allineato ai gusti di chi lo riceverà.

Il Pescatore di Sogni

Se il destinatario del vostro regalo ha fama di essere un sognatore ed è dotato di una fantasia molto sviluppata, il gioco ideale per lui (o lei) si chiama Dixit, che permette di intraprendere un viaggio in un universo onirico e poetico, di esprimere il proprio immaginario attraverso parole e immagini e di creare indimenticabili momenti di condivisione…l’ideale per stimolare immaginazione e fantasia! La nuova edizione del gioco presenta un tabellone di più facile utilizzo e permette di giocare fino ad un massimo di otto persone.

L’Osservatore Speciale

Per chi ha spirito di osservazione e ama curare ogni cosa nei minimi particolari, il gioco ideale è Stella, un gioco competitivo dalle atmosfere fantastiche e oniriche, che prevede abilità nell’associare idee ed interpretare immagini. Perché non dare vita ad una stimolante serata-gioco, invitando ogni amico a portarsi un amico? Potrebbe essere un’ottima occasione per conoscere qualche persona nuova e, magari, scoprire affinità in comune.

L’Esploratore Senza Età

Agli amanti dei viaggi e delle avventure in giro per il mondo, un po’ come Indiana Jones, si consiglia di regalare la scatola di Ticket to Ride, che permetterà ai giocatori di viaggiare nelle più importanti città europee senza muoversi dal salotto di casa: l’obiettivo di questo gioco, infatti, è costruire tratte ferroviarie che colleghino città diverse per guadagnare punti.

Il Competitivo Conviviale

Dedicato a chi vuole dimostrare di essere ancora sveglio e lucido (malgrado l’età che avanza inesorabile) è invece Dpbble, una scatola che comprende tanti mini-giochi basati sulla competitività nel tempo dei vari giocatori: piccole sfide mentali – trovare il simbolo identico tra due carte, nominarlo a voce alta e poi prendere la carta, piazzarla o scartarla – da superare nel più breve tempo possibile, provando a vincere sulle menti più giovani e fresche di figli e nipoti.

L’Estroverso Contagioso

Ai più “matti” fra i nostri amici possiamo regalare Exploding Kittens, un simpatico gioco di carte che, come suggerisce anche il nome, combina amorevoli gattini ed esplosioni: scopo della partita è evitare la temuta carta Exploding Kitten, che farà “esplodere” il giocatore che l’ha fra le mani, eliminandolo dalla partita.

Fonte: Asmodee

